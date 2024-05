1.805 figurantes participam este domingo no cortejo alegórico da Festa da Flor

É já este domingo que se realiza um dos pontos altos da Festa da Flor: o cortejo alegórico, que está agendado para as 16 horas.

Este ano, participa um total de 14 grupos e 1.805 figurantes. São eles: Tramas e Enredos - Associação, com o tema ‘A Flor que me guia’; João dos Santos Encarnação Mendes, com o tema ‘Dreams & Fairytales’ (ou em português, ‘Sonhos & Contos de Fadas’); Poeira D’Enigmas - Associação Recreativa Cultural e Escola de Samba, com o tema ‘Madeira, onde florescem os sonhos’; João Egídio Andrade Rodrigues, com o tema ‘40 anos em Flor’; Palco D’Emoções - Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba, com o tema ‘Primavera e os seus Aromas’; Nuvem D’Afectos - Associação Cultural e Recreativa, com o tema ‘Um jardim de Nuvens’, Maria Isabel Gomes Melo Borges de Castro, com o tema ‘Afro Princesas’; Associação Cultural Império da Ilha, com o tema ‘Boa toalha, boa mesa’; Associação de Animação Geringonça, com o tema ‘Fúchsia’; Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Câmara de Lobos, com o tema ‘A Gala das Flores’; Associação FT – Fitness Team, com o tema ‘Spring Breeze’ (ou em português, ‘Brisa de Primavera’); Escola de Samba Caneca Furada, com o tema ‘Le Bouquet’ (ou em português, ‘O Buquê’); Associação de Batucada da Madeira - ABM, com o tema ‘Amor em Pétalas’; e Associação ANIMAD, com o tema intitulado ‘Lady Bird’ (ou em português, ‘Joaninha’).

Eis o itinerário: Partida da Praça da Autonomia, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul) até à Rotunda Francisco Sá Carneiro e Avenida Francisco Sá Carneiro.

Aquando da apresentação do evento, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, revelou que a Região Autónoma da Madeira apresenta-se para a edição de 2024 da Festa da Flor com uma ocupação hoteleira na ordem dos 95%.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda deste domingo, 5 de Maio:

11h00: Penafiel defronta o Marítimo em jogo a contar para a II Liga, no Estádio 25 de Abril;

11h00: CDU promove iniciativa na Feira do Santo da Serra, para abordar os problemas do agravamento das condições de vida, com a presença de Edgar Silva, em Santo António da Serra;

11h45: JPP realiza acção política com Élvio Sousa, junto à entrada do adro da Igreja de São Martinho, Funchal;

14h00: Nacional joga contra o FC Porto B em jogo a contar para a II Liga, no Estádio da Madeira.

Principais acontecimentos registados no dia 5 de Maio, Dia Internacional da Parteira, Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, Dia Mundial da Higiene das Mãos, Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar, Dia da Insuficiência Cardíaca, Dia Mundial da Língua Portuguesa, Dia Europeu da Vida Independente, Dia Europeu do Turismo, Dia da Mãe e Dia Mundial do Riso:

1632 - Morre, aos 77 anos, o escritor frei Luís de Sousa.

1818 - Nasce o alemão Karl Heinrich Marx . Foi um filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário socialista. Publicou com Friedrich 'Manifest der Kommunistischen Partei' (1848), conhecido como o Manifesto Comunista, o panfleto mais célebre da história do movimento socialista.

1821 - Morre, aos 51 anos, Napoleão Bonaparte, Napoleão I, general francês e Imperador de França (1804-1814/1815)

1835 - Almeida Garrett cria o Conservatório de Lisboa, no âmbito da reforma do Governo Liberal. O ensino da música é dirigido pelo compositor João Domingos Bomtempo.

1890 - Termina o monopólio estatal português da indústria dos tabacos preparando-se a transferência para particulares.

1912 -- Começam os Jogos Olímpicos de Estocolmo, na Suécia, em que Portugal tem a primeira participação nas modalidades de Atletismo, Esgrima (Fernando Correia como único representante) e Lutas Greco-Romanas.

- É publicada a primeira edição do jornal Pravda, em São Petersburgo. Fundado como diário operário.

1919 - É formada a Liga das Sociedades, no âmbito da Cruz Vermelha Internacional.

1934 - É revisto o contrato do Estado português com a Anglo-Portuguese Telephone Company, empresa que detém a concessão dos telefones de Lisboa e Porto desde 1887, permanecendo o exclusivo até 1968.

1945 -- II Guerra Mundial. Holocausto. É libertado o campo de concentração nazi de Mauthausen, na Áustria.

1949 - É adotado, em Londres, o Estatuto do Conselho da Europa.

1955 - Os Aliados terminam a ocupação da Alemanha Ocidental, iniciada após a II Guerra Mundial.

1961 - Alan Shepard é o primeiro americano no espaço, a bordo da Freedom 7.

1975 - É criado o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que entra em funcionamento na época 76/77.

1978 - O rei de Espanha, Juan Carlos, e o Presidente da República, Ramalho Eanes, trocam os instrumentos de ratificação do Tratado de Amizade e Cooperação.

1981 - Morre, aos 27 anos, na cadeia de Maze, Belfast, Irlanda do Norte, o militante do Exército Republicano Irlandês (IRA) Robert "Bobby" Sands, após 66 dias de greve da fome.

1986 - Acidente ferroviário na Póvoa de Santa Iria provoca 17 mortos e 83 feridos.

1992 - O Japão adota a semana de trabalho de cinco dias.

- 19 pessoas morrem e 2300 ficam feridas no estádio Furiani, na Córsega, quando a tribuna provisória de 10 mil lugares cede antes da meia-final da Taça de França, entre o Bastia e Marselha.

1995 - O Canadá, representando 103 países, solicita formalmente na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, EUA, a prorrogação indefinida do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

1998 - É lançado o jornal diário "24 Horas", do grupo Edipress.

1999 - Portugal e a Indonésia assinam, na sede da ONU, em Nova Iorque, os acordos que estabelecem o direito da autodeterminação de Timor-Leste.

2003 - O Tribunal da Relação de Guimarães ordena a prisão preventiva de Fátima Felgueiras, no âmbito do processo do "saco azul" da Câmara de Felgueiras. É desconhecido o paradeiro da autarca.

- Hugo Marçal, advogado, fica em prisão preventiva, no âmbito do processo Casa Pia.

- No Ruanda, começam a ser libertados 25 mil prisioneiros, acusados de participação no genocídio de 1994.

2004 -- O primeiro-ministro, Durão Barroso, inaugura a Central Hidroeléctrica instalada na Barragem de Alqueva.

2005 - A proposta de Lei para a limitação dos mandatos dos cargos políticos executivos é aprovada na Assembleia da República.

2006 - Luís Marques Mendes é reeleito presidente do PSD, nas primeiras eleições diretas para a liderança do partido.

- A escritora Lídia Jorge recebe no Museu do Ultramar, em Bremen, Alemanha, o Prémio Internacional de Literatura "Albatros", da Fundação Gunther Grass, pelo livro "O Vento Assobiando nas Gruas".

2007 - Morre, aos 65 anos, Abdul-Majid bin Abdul-Aziz, príncipe saudita, governador de Meca.

- Morre, com 79 anos, Theodore Maiman, físico norte-americano, inventor do primeiro laser.

2009 - Realiza-se o primeiro exercício internacional de proteção civil em Portugal, com base num simulacro de sismo "PTQUAKE09" em simultâneo nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

2010 -- O treinador português José Mourinho junta mais um título ao currículo ao vencer a Taça de Itália, depois do Inter de Milão bater a Roma por 1-0, no Estádio Olímpico da capital italiana.

- Morre, aos 99 anos, a meio-soprano Giulietta Simionato, uma das grandes vozes do canto lírico italiano e presidente da Associação Maria Callas.

2011 - O Sporting de Braga qualifica-se pela primeira vez para uma final de uma prova da UEFA ao eliminar o Benfica nas meias-finais da Liga Europa em futebol.

- Um carro armadilhado embate contra um posto de polícia, em Hilla (Iraque), provoca 24 mortos e 72 feridos. As autoridades admitem "vingança por Bin Laden".

- A 'troika', constituída pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, apresenta o programa de assistência financeira a Portugal no valor de 78 mil milhões de euros.

2012 -- Morre, aos 89 anos, George Knobel, antigo selecionador da equipa holandesa de futebol.

2013 - O presidente do CDS-PP, Paulo Portas, afirma que não concorda com uma nova contribuição adicional sobre pensões, no âmbito de um novo pacote de medidas de austeridade anunciado pelo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.

2017 - Morre, aos 83 anos, Abel Mendes, pintor e professor jubilado da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

2019 - Pelo menos 41 pessoas morrem e seis ficam feridas no incêndio de um avião, Sukhoi Superjet-100, de passageiros da companhia russa Aeroflot no aeroporto de Sheremetyovo, em Moscovo.

- O Sporting de Braga conquista pela primeira vez o título de campeão nacional feminino de futebol.

- Portugal soma a sua primeira vitória numa fase final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino no escalão sub-17. Sob o comando do treinador nacional José Paisana, a equipa das Quinas vence por 3-1 a seleção da Bulgária, anfitriã do Europeu.

2020 - Morre, aos 62 anos, Ciro Pessoa, músico brasileiro, um dos fundadores da banda de rock Titãs.

2021 -- Morre, aos 71 anos, Cândido Ferreira, ator e encenador, cofundador do Teatro O Bando.

2023 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara o fim da emergência global para a covid-19 a nível global.

Este é o centésimo vigésimo sexto dia do ano. Faltam 240 dias para o termo de 2024.

