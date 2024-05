Céu muito nublado e chuva fraca este domingo na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde.

Há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca, em especial a partir da tarde. O vento será fraco (inferior a 15 km/h). Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC