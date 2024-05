PTP 'veste-se' de macacão amarelo e capacete para combater corrupção

O PTP esteve, hoje, no Mercado dos Lavradores vestido a rigor, de macacão amarelo e capacete, intitulando-se os trabalhadores anti-corrupção, como era visível nos cartazes que empunhavam.

Com uma comitiva enérgica e trajada a rigor, o Raquel Coelho quis demonstrar que os verdadeiros combatentes da corrupção estão no PTP. Nesse sentido, alertou para que a população não se deixe enganar pela mensagem “oca e vazia” do Chega na Madeira, que diz querer a combater corrupção, mas “nem uma palha mexeram".

O PTP também alertou para "os partidos muletas, aqueles que estão desejosos de se aliar ao PSD, como é o caso do CDS, PAN, CHEGA e IL".

Raquel Coelho pede aos eleitores o apoio aos partidos que combatem a corrupção e defendem a causa pública.