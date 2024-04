Rafael Caetano e Sara Ferreira "felizes" por vencerem concurso ‘Todas as flores que eu sonhei’

O trabalho vencedor do concurso escolar ‘Todas as flores que eu sonhei’ foi ‘Vale das Belas Flores’ da dupla Rafael Caetano e Sara Ferreira da EBS de Machico, que se realizou sob a orientação da professora Alexandra Carvalho.

Esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que integra o suplemento escolar ‘Ponto e Vírgula’, uma parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira e Plaza Center Madeira.

O concurso contou com a participação de 6 escolas secundárias, que apresentaram 19 propostas.

A iniciativa visava criar um tapete de flores para ficar em exposição no Plaza Center Madeira, piso 2 (saída da Rua Dr. Brito Câmara), durante a semana da Festa da Flor, tendo como objectivo contribuir para o desenvolvimento do sentido estético dos jovens estudantes do secundário, bem como apelar ao comportamento sustentável na decoração de espaços públicos. interior com flores.

A entrega do prémio, no valor de 200 euros, realizou-se, esta manhã, no Plaza Center Madeira, junto ao mural do ‘Ponto e Vírgula’.

Rafael Caetano e Sara Ferreira não estavam à espera de ser a dupla vencedora. Ao DIÁRIO disseram estar "felizes" pela conquista do prémio e explicaram como tudo se processou.

"Usámos flores naturais, troncos e pedras para que ficasse parecido com a serra e a Natureza", explicou Sara Ferreira, revelando que este trabalho demorou cerca de "um mês" a ser elaborado.

"Trabalho, dedicação e pesquisa" foram essenciais parta "obter este resultado", disse Rafael Caetano, adiantando que irá usar o valor do prémio "para comprar material escolar" para prosseguir os estudos.

Na ocasião, o center manager do Plaza Center Madeira, Vítor Rodrigues, referiu que este era "um trabalho muito diferenciador e original".

Vemos muito da nossa Madeira aqui representada". Vítor Rodrigues

Já o director geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, começou por dizer que Machico era "uma terra criativa" e com "uma nova geração de talentos que se afirma nas artes e nas letras".

Parabenizando a dupla vencedora, enalteceu o talento visível na obra, que captou a atenção de quem esteve presente na cerimónia, assim como de todas as pessoas que, desde ontem, passaram por aquele centro comercial.

Este é um tapete inovador que nos retrata a todos. Nós somos um pouco de madeira, calhau e flor. E, por isso, estamos muito bem radiografados nesta vossa obra". Ricardo Miguel Oliveira

Já o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, frisou o facto da iniciativa estar associada à Festa da Flor que, conforme fez questão de salientar, "não foi feita para turista ver".

O governante destacou os elementos usados no tapete floral, assim como a "criatividade" dos autores.

"Explorem isso ao máximo ao longo da vossa vida", aconselhou.

É isto que é preciso impulsionar: liberdade para pensar, para criar e para fazer alguma coisa diferente". Eduardo Jesus

Além disso, aproveitou para agradecer ao DIÁRIO "este acto de cidadania" que o aproxima da população.

Por fim, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, disse que "independentemente do processo criativo", é de destacar o facto de a dupla vencedora "ter a coragem de dar visibilidade a este trabalho".

O governante referiu ainda que o 'Ponto e Vírgula' "possibilita que os trabalhos dos alunos", assim como "o quotidiano das escolas possam ganhar dimensão social".

"Não temos dúvidas de que estamos a formar uma geração formidável", salientou.

De referir que o 'Ponto e Vírgula' visa estimular a criatividade dos alunos do ensino secundário da Região Autónoma da Madeira e combater a iliteracia mediática.