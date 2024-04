Processo de recertificação em curso em 22 unidades de gestão clínica do SESARAM

Além das dez unidades de Gestão Clínica do SESARAM que hoje viram renovada a sua certificação, o SESARAM tem ainda certificados pela DGS 12 Serviços Hospitalares, 6 Centros de de Saúde, 4 Unidades com o processo em curso, casos do Serviço de Medicina Interna; Serviço de Imunoalergologia e Centros de Saúde do Bom Jesus e Dr. Rui Adriano de Freitas (Nazaré), perfazendo um total de 22 unidades de gestão clínica.

Dez unidades de Gestão Clínica do SESARAM com certificação renovada Reconhecimento da prestação de cuidados de saúde de acordo com padrões de referência nacionais e internacionais

Acesce uma 23ª unidade, o Centro de Medicina de Reprodução (serviço de Ginecologia- Obstetrícia) já com 2 renovações de certificação pelo referencial ISO 9001 (desde 2017), revelou Herberto Jesus, presidente do SESARAM.