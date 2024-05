Trânsito 'normal' nesta quinta-feira de manhã

Bom dia. Sem os habituais pára-arranca e congestionamentos, ainda que ligeiros, as estradas da Madeira, nomeadamente a Via Rápida não seriam o que são hoje, uma zona de grande afluência de automóveis, cada um com o seu destino. Hoje é um desses dias.

A zona habitual de acumulação de tráfego, entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, mostra-se nesse cenário que só se latera em casos de acidentes ou avarias. É o caso desta manhã, com muito trânsito mas sem ocorrências que dificultem a 'normalidade'.

Ainda assim em toda a faixa da Estrada da Liberdade, rotunda do Hospital, Rua das Maravilhas, túnel da Cruz Vermelha está a ser 'servido' com muito desse trânsito que escoa da Via Rápida, o mesmo aliás acontecendo no Campo da Barca e nos Viveiros.