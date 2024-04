Diogo Costa e Francisco Conceição com processos disciplinares por incidentes no Estoril

Diogo Costa e Francisco Conceição, ambos do FC Porto, são alvos de um processo de disciplinar instaurado hoje pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelos incidentes após o jogo com o Estoril Praia.

De acordo com a nota de castigos divulgada hoje pelo organismo, em causa estão os comportamentos do guarda-redes e do avançado, os dois internacionais portugueses, já nas balneários, depois da derrota sofrida na Amoreira (1-0), em encontro da 27.ª jornada da I Liga, no passado sábado,

Os dois jogadores foram expulsos durante essa partida, ainda no decorrer do jogo, e castigados com um encontro de suspensão, que já cumpriram na quarta-feira, no duelo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto (0-1), da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Também por causa da partida com o Estoril Praia, os 'dragões' foram multados em 26.900 euros por incumprimentos vários, como atraso do arranque da segunda parte, comportamento dos seus adeptos e o uso de engenhos pirotécnicos e também por ausência da 'flash interview".

O órgão disciplinar federativo instaurou ainda um processo de inquérito ao aglomerado promovido no final do encontro, quando foi expulso o diretor-geral do FC Porto, Luís Gonçalves, que foi suspenso por 30 dias e multado em 7.650 euros.