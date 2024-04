Convicto que o Serviço de Saúde Regional será cada vez melhor, Herberto Jesus considera que "o Sesaram é um exemplo de resistência, de qualidade e de segurança", afirmou o presidente do Serviço Regional na cerimónia que assinala a recepção de placas a atestar a renovação da certificação de 10 unidades de gestão clínica.

Dez unidades de Gestão Clínica do SESARAM com certificação renovada Reconhecimento da prestação de cuidados de saúde de acordo com padrões de referência nacionais e internacionais

Herberto Jesus espera que a concretização do novo hospital leve também os profisisonais proporcione a encarar o novo desafio "com mentes totalmente diferentes", na certeza que "o que nos diferencia dos outros é queremos ser todos os dias melhores", apontou.

O presidente do Governo Regional, repetiu dados da afluência aos Centros de Saúde no último ano e, em jeito de proposta, desafiou a secretaria tutelada por Pedro Ramos a programar visitas junto dos profissionais de saúde da Região à "obras monumental" que é a construção do Hospital Central e Universitário da Madeira.