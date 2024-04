JPP considera que "chicana política" é não informar atempadamente os cidadãos

No seguimento das declarações proferidas, hoje, pelo deputado Élvio Sousa em que acusa a Direcção Regional do Ordenamento do Território (DROTe) de devolver aos serviços de finanças milhares de processos antigos, sem que os cidadãos tenham sido informados ou notificados para audiência prévia, o responsável pela DROTe, Ilídio Sousa, reage afirmando que “tais afirmações são mais uma chicana política do líder da JPP, reveladora do seu desconhecimento e impreparação para algumas matérias".