Atropelamento na Avenida do Infante resulta em dois feridos

Um atropelamento, ocorrido há instantes, na Avenida do Infante, no Funchal, a envolver uma moto, resultou em dois feridos. Ao que foi possível aferir, um dos sinistrados é o motociclista.

Com ferimentos ligeiros, nomeadamente escoriações nas mãos e membros inferiores, ambas as vítimas foram transportadas para o hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.