Escola Horácio Bento promove conferência e apresentação de e-book

No âmbito do 45.º aniversário da Escola EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, o Grupo 300 organiza amanhã, pelas 10 horas, no auditório da escola, a palestra 'Horácio Bento de Gouveia - Identidade, Lição e Afectos', que terá como oradora convidada, Maria de Fátima Gouveia Soares, filha do patrono do estabelecimento escolar.

Também durante a iniciativa será apresentado o ebook 'Viagem Literária - 45 anos, 45 contos', que contém textos da autoria de vários elementos da comunidade educativa da escola.