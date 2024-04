'Liceu' promove II Festival do Mar

A Escola Secundária Jaime Moniz, através do projecto 'Escola Azul' promove entre 9 e 19 de Abril a segunda edição do Festival do Mar com um vasto programa de actividades.

Inserido na Semana dos Clubes, Grupos e Projetos, o Festival do Mar tem início no Largo do Museu da escola com uma exposição alusiva ao evento com o tema 'O Mar começa em Ti'. A mostra cujo padrinho é o velejador e ex-atleta Olímpico, João Rodrigues, estará aberta ao público até 30 de Abril.

Depois de em 2023 o 'Liceu' ter apadrinhado a praia da Barreirinha, assumindo o compromisso de proteger o espaço balnear e dinamizar a sua divulgação, este ano o Festival do Mar contará com um 'Splash na Barreirinha', dinamizados pelos nadadores salvadores da Frente MarFunchal.

A semana encerra no dia 12 de Abril com uma 'Matiné-Sunset', no Complexo Balnear da Barreirinha, com um desfile de moda (Projeto RS4E - 11º21), com o apoio dos estilistas André Pereira, Rita Pessanha e Valentina Santos. Durante o evento, destinado a toda a comunidade educativa e demais convidados, será servido um 'Cocktail sem álcool' com o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira. A música estará a cargo da DJ DÉA.

De 15 a 19 de Abril, serão realizadas várias actividades náuticas destinados aos alunos da ESJM, tais como canoagem e stand up paddle (SUP), com o apoio técnico do Clube Centro Treino Mar.

A 16 de Abril está prevista a palestra 'Mar - O Mundo Paralelo' com João Rodrigues, na Sala de conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa.

A cerimónia de encerramento do II Festival do Mar acontece a 18 de Abril, no átrio da entrada principal da escola, onde, pela primeira vez na ESJM, acontecerá o hastear da Bandeira Azul, distinção atribuída como símbolo do reconhecimento das boas práticas de sustentabilidade e promoção da educação ambiental, no âmbito da literacia do mar.

A Escola Azul é um programa educativo do Ministério da Economia e Mar que tem como missão “promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano”.

O 'Liceu' é uma das 56 escolas da Região que aderiu ao programa promovido pela Direcção Regional do Mar, tutelada pela Secretaria Regional de Mar e Pescas, tendo como coordenadora Regional Sandra Brito.