Vandalismo toma conta de antiga escola em Gaula

Continua votada ao abandono e à mercê do vandalismo a antiga Escola do 1º Ciclo Dr. Clemente Tavares, na Achada de Cima, freguesia de Gaula.

O estado lastimável do equipamento levou a Junta de Freguesia a enviar ofício para a Secretaria Regional das Finanças, com o conhecimento da Presidência do Governo Regional, da Secretaria Regional da Educação e do Município de Santa Cruz, alertando para “a situação de abandono e vandalismo de que está a ser alvo a EB1 Dr. Clemente Tavares, desde que foi encerrada”, denuncia Liliana Valente, a presidente da autarquia local.

A Junta de Freguesia governada pelo JPP considera que as entidades públicas com responsabilidade ao nível do Património, “têm de garantir a segurança e integridade física daquilo que está à sua responsabilidade, não podendo se demitir dessa responsabilidade. O estado lastimável a que chegou este equipamento público tem de ser atalhado, até porque a população comenta indignada este abandono daquela que outrora era uma referência em matéria de educação na freguesia”, reforça a responsável pelo poder local.

Dá conta que o Município de Santa Cruz oficiou a tutela (Finanças, divisão Património) procurando saber que destino iriam dar à infra-estrutura desactivada, tendo recebido como resposta que a mesma seria entregue a uma IPSS.

A Junta de Freguesia de Gaula considera que “todas as opções são melhores do que a actual. A EB1 Dr. Clemente Tavares merece outro respeito e dignidade. É intolerável o vandalismo actual, bem como a desresponsabilização de anos do Governo Regional perante esta situação”, critica.

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar Dr. Clemente Tavares foi desactivada em 2022 na sequência de fusão com a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santa Cruz.