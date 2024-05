Criança atropelada junto a escola no Funchal

Uma criança de 6 anos foi atropelada esta manhã junto a uma escola no Funchal, mais precisamente no Caminho de Santo António.

De acordo com o que foi possível apurar, a criança não terá sofrido ferimentos, inclusive escoriações, embora por precaução tenha sido imobilizada em plano duro e levada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O alerta foi dado pelas 7h45 desta sexta-feira, alertando os Bombeiros Sapadores do Funchal para o atropelamento junto à Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, em frente à RTP-Madeira.

O facto de a viatura envolvida circular a baixa velocidade terá contribuído para um desfecho menos drástico.