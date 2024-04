Marítimo foi à escola

Uma comitiva do Marítimo visitou, esta tarde, a Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, no Funchal, tendo por objectivo, junto da comunidade escolar, sublinhar a importância do desporto na socialização, bem como o bem-estar físico e emocional. Como sempre, houve uma grande interacção com os alunos e, no final, uma sessão de autógrafos.

A comitiva verde-rubra foi composta por diferentes atletas das diferentes modalidades do clube. Assim, pela equipa principal de futebol, estiveram na escola os atletas profissionais Lucas Silva, Dylan Collard e Francisco Gomes, e o adjunto de Fábio Pereira, Miguel Romão, enquanto Vlademir e Vítor Pereira representaram o futsal e Victor Sandoval o andebol.