Concurso para teleférico Funchal – Monte anunciado há 27 anos

Ainda sem uma estação de partida definida, foi anunciado há 27 anos que seria lançado um concurso público para a criação de um teleférico que fizesse a ligação entre o Funchal e o Monte. Algumas das ideias iniciais ficaram por terra, mas o projecto viria mesmo a ser concretizado e hoje continua a funcionar em pleno.

Uma das ideias iniciais era a de que a estação de partida pudesse vir a ser construída ou no Parque de Santa Catarina ou no Caminho do Comboio. Ao invés, viria a nascer na Zona Velha, mais concretamente no Almirante Reis.

“Desde logo, o 'material terá de ser de grande qualidade e estética, o edifício das estações de bom nível arquitectónico; cabinas para um máximo de oito passageiros, «para que a viagem seja agradável e a todos permita observar a paisagem sem atropelos»”, dava conta o DIÁRIO.

O caderno de encargos deixava ainda em aberto a possibilidade desta viagem ser prolongada até ao Pico do Areeiro: “Se essa for a opção, está prevista a construção de estações intermédias (Terreiro da Luta e Parque Ecológico do Funchal, por exemplo), em vez de apenas duas (partida e chegada)”.