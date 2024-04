Regresso das aulas marca algum congestionamento

Bom dia. As estradas da Madeira, nomeadamente na Via Rápida e nos habituais pontos mais complexos da circulação rodoviária apresentam-se já com algum congestionamento. Ainda que nada de muito especial, é algo diferente do que vinha sendo habitual nas últimas duas semanas.

Na faixa desde a Cancela ao nó de Pestana Júnior sente-se já a pressão automóvel de muitos que, vindo no sentido Machico - Ribeira Brava, tentam chegar a horas ao trabalho e à escola.

No sentido oposto, igualmente algum trânsito a partir da entrada no nó de Câmara de Lobos, com algum abrandamento na subida de Santa Rita, ocorrendo o mesmo nesse sentido Ribeira Brava - Machico na zona da rotunda do Hospital.

Ainda assim, olhando para o que são os dias piores a esta hora, parece tudo muito calmo.