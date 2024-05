PAN compromete-se com a modernização da frota pesqueira e dos portos

O PAN esteve, esta manhã, no Caniçal, onde aproveitou para abordar diversos aspectos relacionados com o sector das pescas. O partido reconhece a importância dos pescadores no desenvolvimento comunitário e compromete-se com a modernização da frota pesqueira e dos portos.

A cabeça-de-lista às eleições regionais, Mónica Freitas, afirma que o partido entende a complexidade do sector, mas afirma que a sustentabilidade é algo a ter sempre em conta.

É curioso que alguns partidos falem sobre o sector quase como se fossem à pesca, lançando um isco sem conhecer verdadeiramente o que lá existe. O PAN entende a complexidade e a importância do sector e é o único partido que está verdadeiramente sensível e disponível para criar medidas que incluam os pescadores em outras actividades quando termine a respectiva cota de pescado. Falamos de sustentabilidade e as cotas são para respeitar pois advêm de uma base e conhecimento científico que não podemos, com grande risco, desconfiar. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas com família, muito experientes e que merecem ver os seus atributos referenciados na vida comunitária, quer em contacto com o sector académico, quer em campanhas de sensibilização e nas escolas. Mónica Freitas

Quanto à modernização da frota, essa deve acontecer em linha com a transição energética e com o menor impacte ambiental possível. "É crucial que o sector não pare, mas que seja o menos poluente possível", explica.

Por outro lado, o partido defende a monitorização da aquacultura com relatórios frequentes e públicos, de forma que os consumidores possam ter um conhecimento mais profundo e próximo da indústria.

Mónica Freitas indica que o partido pretende ainda a criação de um plano de inclusão comunitária e educacional dos pescadores quando termine a cota de pescado, garantindo a utilização da sua experiência em campanhas e trabalhos de sustentabilidade e educação ambiental.

"O PAN Madeira está comprometido com o setor da Pesca e com a valorização dos pescadores e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento", termina a candidata.