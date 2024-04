Promotores do teleférico foram hoje ao Curral das Freiras apresentar o projecto

Os promotores do teleférico Curral das Freiras (Sistema de teleféricos, parque aventura e centro de interpretação da natureza) foram, hoje, à localidade fazer uma apresentação do projecto, que decorreu no auditório do centro da freguesia. Nuno Freitas, CEO do ‘Madeira Skypark Adventure’ foi o protagonista para apresentação para cerca de 80 pessoas, contando-se, entre elas, responsáveis autárquicos, do Governo e alguns políticos, nomeadamente do PAN e do CDS.

Questionado se a apresentação de hoje não decorreu a destempo, Nuno Freitas respondeu: “As pessoas consideraram bastante oportuno. Portanto, se o senhor considerou que não fazia sentido, parece-me que as pessoas consideraram bastante oportuno.”

Perante a insistência nas razões que terminaram este momento e questionado se não deveria de ter acontecido há mais tempo, o CEO do ‘Madeira Skypark Adventure’ disse: “Repare. Nós não podemos apresentar algo antes de sermos concessionário. Só podemos apresenta-lo depois de sermos o concessionário. Não podíamos apresentar antes.”

Ora a autorização de adjudicação foi concedida a 20 de Setembro de 2023 e o contrato com a concessionário tem data de 13 de Outubro de 2023, há praticamente seis meses.

Como foi dito por Nuno Freitas, a concessionário já investiu 8,5 milhões de euros, em especial com a encomenda e início de fabricação de equipamentos, mas não só. Por exemplo, em Dezembro e Janeiro, biólogos realizaram um estudo ambiental no terreno.

O projecto/investimento tem sido algo de muita contestação, mas também de apoio.

Neste momento, o projecto está suspenso, apesar de continuarem trabalhos a decorrer (não no terreno) e aproximam-se eleições regionais, de que o desfecho pode interferir na continuação ou não de todo o projecto. Há também o anúncio do recurso à justiça para o parar.

Nuno Freitas disse-se completamente convencido de que o projecto vai mesmo ser concretizado e, na apresentação, deixou um conjunto de mais-valias do projecto, a vários níveis, para as populações locais, regionais e para a Região como um todo. Nas contas do concessionário, o projecto vai render mais de 400 milhões de euros aos cofres públicos, durante o período de concessão. O valor inclui rendas, impostos e contribuições.

O CEO do ‘Madeira Skypark Adventure’, questionado directamente se o Grupo Pestana está relacionado com o projecto, garantiu que não. “A única pessoa com ligações à Madeira sou eu”.