Dezenas de voos cancelados causam o caos no Aeroporto da Madeira

O vento forte que se fez sentir ao longo do dia de hoje, com maior incidência nos períodos da manhã e da tarde, causou fortes constrangimentos no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Que o digam os milhares de passageiros que se viram afectados pelas dezenas de voos cancelados, de e para a Madeira. A situação foi ainda agravada com a falta de visibilidade.

A situação provocou, como é habitual, o avolumar de pessoas no aeroporto, como se pode verificar pela foto acima, e ainda que a tarde/noite tenha trazido melhorias nas operações, é certo que os passageiros afectados vão ter de encontrar alternativas de alojamento, ou até mesmo, alguns, serem forçados a pernoitar na infra-estrutura aeroportuária.

Marítimo-Sporting, dos quartos-de-final da Taça de Portugal de andebol, adiado para quarta-feira Comitiva da equipa leonina não conseguiu chegar à Madeira devido aos constrangimentos, esta sexta-feira, no Aeroporto Internacional da Madeira

Contas feitas, numa última actualização aos constrangimentos aéreos no aeroporto da Madeira, na programação de hoje foram cancelados 35 voos, entre chegadas (18) e partidas (17). Directa e indirectamente terão sido afectados mais de 6 mil passageiros.