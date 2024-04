Associações nascem como cogumelos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 8 de Abril, revela que foram criadas 43 organizações no ano passado. É o segundo registo mais elevado de sempre, só superado pelos números de 2022.

Fique a saber que há associações de todas as índoles, desde culturais, desportivas, recreativas, ambientais, religiosas e até esotéricas.

Marítimo cada vez mais distante da subida de divisão

No Desporto, um nulo frente ao Torrenese deixa a equipa madeirense em sérios apuros, no quarto lugar, a 5 pontos do Nacional. Na próxima jornada, verde-rubros recebem o líder Santa Clara. AD Machico sagra-se campeã da Madeira 34 anos depois.

Paroquianos e padre em rota de colisão

Descubra o caso que está a inquietar a igreja do Cristo Rei, na Ponta do Sol, onde os fiéis acusam o sacerdote de impedir a tradição do Espírito Santo. Manuel Ornelas rebate as críticas e diz ter provas. O caso já terá chegado ao conhecimento do bispo.

Destaque ainda para as datas dos novos concursos dos professores.

Na Cultura, revelamos que António Zambujo dá concerto no Dia do Município de Machico.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.