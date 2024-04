Projecto do teleférico do Curral das Feiras será apresentado dia 6 de Abril

A 'Madeira SkyPark Adventure', concessionária do Sistema de Teleféricos, Parque Aventura e Centro de Interpretação da Natureza do Curral das Freiras, irá apresentar publicamente o polémico projecto no próximo sábado.

A apresentação terá lugar, pelas 11 horas de dia 6 de Abril, no auditório do Curral das Freiras.

O início das obras estava previsto para Maio, com prazo de execução de 2 anos. Contudo, devido à queda do Governo Regional, o contrato de concessão - válido por 50 anos e renovável por mais 10 - foi suspenso.

Entretanto e, conforme noticiou o DIÁRIO, a ‘Madeira Skypark Adventure’ alertou o Instituto de Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN) para as consequências da decisão daquele organismo público em suspender o projecto por tempo indeterminado, assim como do incómodo que está a gerar nos parceiros internacionais, quer nos fabricantes ‘Dopplemayr’ e a ‘Rope Runner’, subcontratados para fabricar e instalar equipamentos especificamente para aquele espaço, como também as instituições bancárias e fundos de financiamento que viabilizaram 30 milhões de euros.

A Madeira Skypark Adventure insiste não ter "nenhuma razão" para pensar que o projecto pode ser inviabilizado, mas alerta que "uma suspensão bastante prolongada pode aumentar os prejuízos" e em casos extremos ou cancelamento unilateral obrigaria a "usar os meios legais ao alcance para ser ressarcida".

O projecto tem motivado contestação de vários sectores, nomeadamente associações ambientalistas e forças partidárias da oposição, sobretudo devido a questões relacionadas com o impacto ambiental, que, segundo a concessionária "só existem da parte de quem não conhece o processo".

Por seu turno, os habitantes locais são, na sua maioria, a favor da construção do teleférico. Isso mesmo manifestaram no mês passado, com uma concentração que se juntou cerca de 200 pessoas no centro da freguesia do concelho de Câmara de Lobos.

De acordo com o estudo de viabilidade, o projecto - que envolve a construção de três estações de teleférico (Curral das Freiras, Jardim da Serra e Paredão) - e vai gerar 40 postos de trabalho directos e o pagamento de uma renda mensal de 2 mil euros e proveitos que ascendem aos 400 milhões de euros para a Região por via de comissões e receitas fiscais.