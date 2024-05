Fogo em papeleira no centro do Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, na noite desta quarta-feira, para uma suspeita de incêndio na Rua do Bispo, no Funchal. Quando lá chegaram verificaram que era apenas um alarme que tinha disparado, tendo o serviço sido anulado.

No regresso ao quartel depararam-se com um fogo numa papeleira, na Rua Visconde de Anadia, tendo extinguido as chamas com o apoio de uma viatura ligeira de combate a incêndios.