Homem de 27 anos sofre paragem cardiorrespiratória em Câmara de Lobos

Um homem de 27 anos sentiu-se mal esta tarde no Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos, e entrou em paragem cardiorrespiratória.

A vítima foi reanimada pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com sinais vitais.

Sabe-se que a mesma corporação de bombeiros foi também chamada a socorrer um jovem que se encontrava inconsciente na via pública, no Bairro do Espírito Santo.