Madeirenses premiados no XV Concurso de Canto Nacional

Os jovens cantores do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira que participaram nos passados dias 4 e 5 de Abril, em Aveiro, na XV Edição do Concurso de Canto das Escolas Públicas do Ensino Especializado da Música, regressam à Madeira com dois prémios, e três menções honrosas. O professor de Canto e responsável pela ida dos alunos madeirenses, Alberto Sousa, disse que foi uma experiência formativa que beneficiará os alunos no futuro, tanto como cantores líricos ou como profissionais da profissão que escolherem.

A equipa madeirense alcançou o 1.º prémio da categoria D, o 2.º prémio da categoria E, e 3 menções honrosas nas categorias D, E e C.

“A competição é um facto da vida, na música e em qualquer outro campo profissional”, refere Alberto Sousa, o professor responsável pela participação neste concurso, “por isso acho essencial tentarmos dar aos nossos alunos ferramentas para lidar com essa realidade difícil.”

Adianta que primeiro, isso inclui dar-lhes uma óptima preparação técnica e interpretativa antes do evento, para que a sua performance seja sólida. Depois, durante a competição, tentamos ajudá-los a lidar de uma forma saudável com a pressão e ansiedade que surge naturalmente durante a competição. Por fim, quando finalmente saem os resultados, se há prémio, óptimo, mas quando não há (que, ao fim ao cabo, estatisticamente é sempre o cenário mais provável numa competição), tentamos ajudar o aluno a aceitar essa experiência dolorosa com bom humor e encará-la como uma oportunidade de crescimento.

“É pouco consolo, eu sei, mas crescer doi, e todos temos de aprender a lidar com as desilusões e rejeições da vida”, frisou.

“Por isso, estamos todos profundamente orgulhosos dos nossos alunos”, diz o responsável.

.”Todos se dedicaram intensamente a este projecto durante os últimos meses, e com a colaboração dos encarregados de educação, investiram muito tempo e recursos para conseguirem chegar a onde chegaram. Obviamente, no cenário nacional, num contexto em que competiam com quase 40 outros colegas muito talentosos de todo o país, não podemos esperar que todos os nossos 9 concorrentes da Madeira fossem premiados, mas todos representaram com dignidade o nosso Conservatório e a Madeira, impressionando os meus colegas continentais com o seu talento e a consistência das suas performances” explicou o professor Alberto Sousa.

O DIÁRIO quis ouvir as impressões dos próprios participantes madeirense e falou com alguns dos jovens cantores que integraram este grupo.

Susana Gomes, a soprano natural de Câmara de Lobos que no ano passado ganhou o 2.º prémio na Categoria E e este ano alcançou o 1º na Categoria D, e disse que notou uma grande diferença no número de concorrentes e uma subida do nível geral no concurso, e apesar de naturalmente isso nos intimidar um pouco, também nos inspira a cantar melhor.

Já a Sofia Pita, uma jovem da Ponta do Sol de origem venezuelana que logo na sua primeira participação alcançou o 2º prémio na Categoria E, disse que achou fascinante todos os timbres e sons que ouviu dos colegas de todo o país, e sente que o seu amor pelo canto lírico cresceu.

Tomás Vidal, um jovem tenor de 15 anos que, apesar de só estudar canto lírico há menos de 2 anos, conseguiu uma menção honrosa na Categoria D, e considera que “como a voz é um instrumento tão frágil, muito sujeita às mudanças do clima e a problemas de saúde como alergias ou gripe, aprender a dar o nosso melhor apesar de nem sempre nos sentirmos nas melhores condições é uma experiência extremamente útil, ainda que difícil.”

Já Martim Correia, também no seu 2.º ano de estudo do Canto, disse que achou a experiência fascinante. “Todos estudamos canto lírico”, refere o jovem tenor, “mas surpreendeu-me o quão diferentes podem ser as vozes, os timbres, a técnica e a interpretação”.

Na comitiva dos alunos madeirene, viajaram também duas encarregadas de educação, que partilharam as suas impressões com o DIARIO. Maribel Pita ficou muito admirada não só pela qualidade mas também na quantidade de jovens interessados no canto lírico que encontrou, e viu crescer na sua filha um novo entusiasmo por esta forma de arte. Já Ana Correia corroborou estas observações, juntando que estas iniciativas, em que os alunos saem da pequena bolha do seu conservatório e são expostos a interpretações e técnicas diferentes, pois são experiências essenciais para o seu crescimento como artistas.

Já um membro da organização da edição do concurso desde ano, o professor de Canto do Conservatório de Aveiro, João Carlos Soares, disse que ficou muito impressionado com o alto nível artístico dos alunos da Madeira.

“Todos os candidatos se apresentaram a concurso com elevada prestação em termos vocais e musicais, arrecadando prémios e menções honrosas que traduzem o trabalho de excelência que têm vindo a desenvolver. É de destacar também a colaboração de Tetiana Semenova, cuja experiência como pianista acompanhadora contribuiu para os resultados de excelência dos concorrentes vindos da Ilha da Madeira.”

Já a professora Tetiana, pianista acompanhadora ucraniana de renome no seu país, refugiada de guerra e neste momento também docente do Conservatório Escola das Artes da Madeira, fez algumas observações muito interessantes acerca deste evento e dos efeitos que viu ter nos alunos. Disse que, em todo o mundo uma diferença, entre as escolas de músicas das grandes capitais e as das pequenas províncias não é necessariamente a qualidade do seu ensino, mas a atitude diferente que frequentemente vê nos estudantes destas escolas. Referiu ainda a pianista que há nos meios mais pequenos uma certa inocência, uma falta de competitividade que nos estudantes das grandes cidades é inculcada desde cedo, e isso depois reflete-se no cuidado extra que os jovens que crescem nos grandes centros tem na maneira como se apresentam e comunicam em palco. Salientou que os jovens madeirenses não estão atrás de ninguém no seu canto, mas considera que esta experiência abriu-lhes os olhos para o trabalho extra que ainda têm de fazer.

O presidente do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Carlos Goncalves, referiu que é com enorme orgulho que vimos os nossos nove brilhantes alunos participarem e receberem vários prémios neste Concurso Nacional de Canto, muito graças ao empenho, dedicação e proatividade do professor Alberto Sousa, sem esquecer e enaltecer o apoio incondicional dos encarregados de educação".