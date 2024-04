Bom dia. A citação é de uma das principais notícias de um dos jornais nacionais que hoje são publicados e revela uma injustiça feita à custa da lei cega... Mas é apenas uma de várias notícias deste dia 8 de Abril de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Tragédia em Troia. Pai, filho e dois irmãos engolidos pelo mar"

- "FC Porto-V. Guimarães (1-2). Vitória apaga fogo no dragão"

- "Justiça quer arresto. 200 mil em conta à ordem de 'macaco' na mira do MP"

- "Lisboa. Gang rouba 20 carros de luxo em quatro horas"

- "Em 2023. Violência doméstica faz três vítimas a cada 60 minutos"

- "Criança atropelada. Decisão judicial adia luto de família"

- "SMO. Generais querem tropa obrigatória com novas regras"

- "Sporting. Leões arriscam perder Rúben Amorim a preço de saldos"

- "Benfica. Roger Schmidt com futuro ameaçado"

No Público:

- "Famílias obrigadas a celebrar novos contratos perdem apoio à renda"

- "Prescrição social cresce. Médico receitou a Mário passeio de trishaw. 'Já parece outra pessoa'"

- "Droga. Porto vai ter carrinha de consumo assistido"

- "Ziraldo (1932-2024). Morreu o génio que desenhou o Brasil e a infância"

- "Direita. Mayan avança com manifesto para refundar Iniciativa Liberal"

- "Guerra no Médio Oriente. Em Gaza, o trauma vê-se no rosto de cada criança"

- "Futebol. FC Porto volta a perder na Liga e desaproveita deslizes de Benfica e Sp. Braga"

- "Perfil. Quem é Geny Catamo, a grande revelação da temporada no Sporting"

No Jornal de Notícias:

- "Quatro milhões de receitas ainda são em papel"

- "Mar engole pai, filho e dois irmãos"

- "Empresário com sida abusa centenas de vezes de menina durante anos"

- "FC Porto 1-2 V. Guimarães. Dragão perde em casa e começa a ver terceiro lugar em risco"

- "Porto. Autarquia quer artistas de rua a pagar licenças"

- "Igreja. Indemnização a vítimas mesmo se padre estiver morto"

- "Defesa. Forças Armadas precisam de efetivos para não colapsar"

No Diário de Notícias:

- "Silenciamento. MP arquiva denúncia de violação em hospital psiquiátrico"

- "PSD e PS. São mais as propostas que os unem do que as que os separam"

- "Forças Armadas. Belém pede 'sensibilidade' e urgência a Nuno Melo e Miranda Sarmento"

- "Saúde. A relação da covid longa com a fadiga crónica"

- "Estados Unidos. Há um novo Kennedy candidato à Casa Branca, mas a família de JFK apoia Biden"

- "Brasil. Os conflitos com a herança de Gal Costa"

- "Karim Leklou. A nova revelação do cinema francês no filme sensação 'Vincent Tem de Morrer'"

- "Onde estava há 50 anos? Luís Filipe Pavão, paginador"

No Negócios:

- "Fisco lança concurso para avaliar terrenos rústicos"

- "Conversa capital. Vitor Bento: 'Prioridade à dívida. Não estamos folgados'"

- "Falida Soares da Costa com leilão da antiga sede a preço de saldo"

- "PRR faz acelerar novas empresas na construção"

- "Investidor privado. Amarguras do cacau podem ainda não ter chegado ao fim"

- "Hotelaria. Temos mais turistas, mas estadias estão a cair. Porquê? Resposta passa pelo preço das viagens aéreas e poder de compra"

- "Obrigações. Investir no Benfica custa no mínimo 155 euros"

No O Jornal Económico:

- "Preços baixos da energia ameaçam travar novos investimentos no solar"

- "Bastonária dos contabilistas pede ao novo Governo regresso dos vistos gold"

- "DPD teve melhor ano de sempre em 2023"

- "Topo da agenda: economia alemã, em semana de reuniões económicas na UE"

- "'Viragem a Leste da UE pode ser prejudicial para Portugal'. Luís Tavares Bravo, presidente da International Affairs Network"

- "Mediobanca inicia compra de ações da Greenvolt"

- "Governo de Luís Montenegro e da AD já está completo. Conheça-o no nosso Especial"

No A Bola:

- "Génio de laboratório. Catamo. Rúben Amorim apostou nele desde a chegada a Alcochete e nunca desistiu"

- "Benfica. Roger Schmidt cada vez mais fragilizado"

- "Brasil. Abel Ferreira iguala recorde de troféus do Palmeiras"

- "FC Porto - V. Guimarães (1-2). Vitória acende luta pelo terceiro lugar"

- "Trampolins. Portugal conquista 11 medalhas no Europeu"

No Record:

- "FC Porto-V. Guimarães (1-2). Champions só de binóculos. Nova derrota e Pepe expulso no descalabro do dragão"

- "Sporting. O fabuloso destino de Geny"

- "Benfica. Alemão em queda. Balneário não entende opções de Schmidt"

- "Gil Vicente. Vítor Campelos demitido"

E no O Jogo:

- "FC Porto 1-V. Guimarães 2. Pesadelo sem fim à vista. Dragão sofre segunda derrota consecutiva na Liga e o Vitória já está a dois pontos do pódio"

- "Sporting. Geny faz-se caro. Leões só detêm 25% do passe do moçambicano e o preço continua a aumentar"

- "Benfica. Schmidt está sob escrutínio. Rui Costa prefere política de continuidade do projeto, mas trabalho do alemão será avaliado"

- "Braga. Mudança técnica não alterou estatuto de suplente e saída é quase certa - Fonte cada vez mais fora das opções"

- "Entrevista. Mário Silva: 'Por onde passei fizemos história'"