Se procura ainda inspiração para as férias de Verão sugerimos já dois destinos diferentes mas iguais em beleza e razões de sobra para os explorar.

Puglia

Situada no “calcanhar” da Itália, esta região encanta pelas praias, os locais históricos, as bonitas povoações e as paisagens rurais.

Programa de 7 Noites – desde 1 099€

Partidas: Porto

Validade: 11 de Junho a 3 de Setembro 2024

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea Porto/ Brindisi /Porto em voo especial direto da Air Horizont, classe económica, uma bagagem de porão até 15Kg, transporte partilhado de chegada e saída, estadia de 7 noites no hotel e regime selecionados, taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações legais) e Seguro Multiviagens Silver PLUS.

Sardenha

Uma ilha de uma beleza natural ímpar, extensas praias de areia branca e cálidas águas azul-turquesa, pitorescas vilas de pescadores, cidades medievais e ruínas de antigas civilizações, para além da rica gastronomia e do vinho.

Programa de 7 Noites – desde 1 276€

Partidas: Porto

Validade: 15 de Junho a 7 de Setembro 2024

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea Porto / Olbia / Porto em voo especial direto da Air Horizont, classe económica, uma bagagem de porão até 15Kg, transporte partilhado de chegada e saída, estadia de 7 noites no hotel e regime selecionados, taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações legais) e Seguro Multiviagens Silver PLUS.

Em ambos os programas não estão incluídas as passagens aéreas de/para o Funchal, despesas de reserva, taxas locais (por pessoa/noite), visitas opcionais, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Itália - Puglia - Alberobello - Foto de Mathilde Ro na Unsplash; Puglia - Foto de Massimo Virgilio na Unsplash; Sardenha - Foto de Massimo Virgilio na Unsplash; Sardinia - Foto de Fadi Al Shami na Unsplash