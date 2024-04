Eleições no Nacional a 20 ou 27 de Maio

O Nacional aprovou em assembleia geral aprovou a alteração de 18 pontos que constavam nos estatutos do clube. Entre os mais importantes foi adequar o ponto que diz respeito ao futebol profissional que estava na SAD desde a sua criação, em 2011, mas que nos anteriores estatutos referiam que estavam no clube. Outro ponto importante que foi alterado diz respeito à marcação de eleições. A partir de agora os actos eleitorais passam a realizar-se no final da época desportiva. Neste caso, as próximas devem realizar-se a 20 ou 27 de Maio, sendo que a segunda é mais provável.