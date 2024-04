Confirmado o óbito do corpo a boiar no mar na Praia do Vigário

Foi declarado o óbito do corpo do homem encontrado esta tarde a boiar no mar, em frente à Praia do Vigário, em Câmara de Lobos.

Ao DIÁRIO, o capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira confirma que foram alertados pelas 17h30 pelo Serviço Regional de Protecção Civil a dar conta de um corpo que se encontrava de barriga para baixo a boiar no mar, tendo sido de imediato enviada para o local uma embarcação da Estação de Salva-vidas.

Os elementos procederam à recolha do corpo, cuja idade não foi possível apurar, tendo sido transportado para o Cais Velho, no Funchal.

Explica que tentaram fazer o desembarque pelo cais de Câmara de Lobos, como avançado anteriormente pelo DIÁRIO, contudo devido à agitação marítima foi decidido fazer o desembarque no Funchal, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), tendo sido declarado o óbito no local.

A Polícia Marítima está a tomar conta da situação.