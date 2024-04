Vitória de Guimarães vence na visita ao FC Porto e aproxima-se dos 'dragões'

O FC Porto foi hoje derrotado pelo Vitória de Guimarães, por 2-1, na 28.ª jornada da I Liga de futebol, com os vimaranenses a ficarem a apenas dois pontos dos 'dragões', que somaram a segunda derrota consecutiva.

No Estádio do Dragão, os vimaranenses adiantaram-se no marcador aos 12 minutos, beneficiando de um autogolo de Galeno, e ampliaram a vantagem aos 33, por Jota Silva, com o mesmo Galeno a reduzir para os 'dragões', aos 44, num jogo em que Pepe foi expulso por protestos e deixou o FC Porto reduzido a 10, aos 69 minutos.

Com este resultado, o FC Porto, que soma já seis desaires no campeonato, não aproveitou as derrotas de Benfica frente ao Sporting e do Sporting de Braga com o Arouca, e está em terceiro, com 58 pontos, mais dois do que os bracarenses e o Vitória de Guimarães, ambos com 56, e menos nove do que o Benfica (67), enquanto os 'leões' lideram com 71, e menos um jogo.

O Vitória de Guimarães, que a meio da semana perdeu em casa com o FC Porto (1-0) na primeira mão das 'meias' da Taça de Portugal, continua num momento positivo no campeonato, com cinco vitórias seguidas.