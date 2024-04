Direcção Regional para as Políticas de Longevidade adere ao Movimento de Saúde Relacional

A Direcção para as Políticas de Longevidade subscreveu a Carta Portuguesa para a Saúde Relacional, comprometendo-se a aplicar os seus princípios nas unidades e equipas da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM e naquelas que venham a integrar o Sistema Regional de Cuidados de Longa Duração.

"A valorização da dimensão relacional na prestação de cuidados de saúde, bem como os desafios presentes e futuros que se colocam à área da Saúde, face à longevidade da população, à transição digital, à gestão de recursos e à alteração do perfil das pessoas com doença crónica, foram o mote para a Direcção Regional para as Políticas de Longevidade aderir ao Movimento de Saúde Relacional e subscrever a Carta Portuguesa para a Saúde Relacional", refere uma nota emitida à imprensa.

"Esta iniciativa Relational Lab ( https://site.relationallab.pt/) reúne diversas entidades públicas e privadas, a nível nacional(https://site.relationallab.pt/noticias/continuam-a-aumentar-as-assinaturas-da-carta-portuguesa-para-a-saude-relacional) e visa promover uma cultura de saúde centrada nas relações entre as pessoas, reconhecendo o seu papel fundamental na prevenção, no tratamento e na recuperação da saúde. A Carta Portuguesa para a Saúde Relacional, que foi apresentada em 21 de Março define os princípios e as recomendações para uma abordagem relacional da saúde, baseada na confiança, na comunicação, na colaboração, na compaixão, na criatividade e na interligação destas dimensões ao conhecimento científico", acrescenta.

E conclui: "A Direcção Regional para as Políticas de Longevidade, que tem como missão assegurar a implementação de medidas integradas destinadas a garantir a proteção na fragilidade relacionada com o envelhecimento, vai promover a aplicação dos princípios da Saúde Relacional nas Unidades e Equipas da Rede de Cuidados Continuados Integrados e naquelas que venham a integrar o Sistema Regional de Cuidados de Longa Duração, cujo regime jurídico já foi instituído. Esta medida pretende contribuir para uma prestação de cuidados mais humanizada, inovadora e adequada às necessidades e expectativas das pessoas idosas e das suas famílias".