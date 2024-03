Semana de Portugal em Toronto alarga-se para oito semanas

As celebrações da Semana de Portugal em Toronto, no Canadá, vão decorrer durante oito semanas, entre maio e junho, disse hoje à agência Lusa o organizador das iniciativas.

"O lançamento e a abertura da Semana de Portugal terá lugar no dia 10 de maio. Este ano vamos ter oito semanas de eventos, bem programados, e que a comunidade vai dar valor e gostar", disse Joe Eustáquio.

A Parada do Dia de Portugal está agendada para o dia 08 de junho, no Little Portugal de Toronto.

O presidente da direção da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário (ACAPO), falava durante a Gala de Prémios de Mérito e de Entrega de Bolsas de Estudo, que decorreu sábado à noite, em Toronto.

O evento contou com mais de 650 convidados e foram entregues 31 bolsas de estudo a alunos lusodescendentes, patrocinadas pelas várias associações que integram a ACAPO.

"Espero que esta grande onda de vontade continue. Agora começamos a lutar para finalizarmos o nosso programa das celebrações da Semana de Portugal", afirmou Joe Eustáquio.

O cantor e compositor português José Cid foi alvo de um tributo "pelo seu papel e presença por várias ocasiões nas festividades em Toronto", com o Prémio de Carreira.

A comunicação social local também foi reconhecida, com os Prémios de Mérito a serem atribuídos a Clara Abreu, Luís Fernandes, Isabel Ricardo, Maria Fernanda Ferreirinha, galardão que também foi entregue ao presidente do Rancho Províncias e Ilhas de Portugal, de Hamilton, Norberto Paiva.

Marcaram presença na gala, além da 'Mayor' de Toronto, Olivia Chow, a vereadora de Davenport, Alejandra Bravo, a líder do partido da oposição NDP no Ontário, Marit Stiles, a deputada federal liberal Julie Dzerowicz, a cônsul-geral de Portugal em Toronto, Ana Luísa Riquito, e o cônsul-geral de Angola em Toronto, Mateus Barros José.

Integram a ACAPO 35 associações portuguesas localizadas na província canadiana do Ontário.