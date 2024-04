Portugal regressa ao 'Europeu' de andebol feminino

A seleção portuguesa feminina de andebol apurou-se hoje pela segunda vez para um Campeonato da Europa, apesar de derrota na visita à República Checa, por 25-22, na sexta e última jornada do Grupo 3 de apuramento.

Em Plzen, as lusas, que ao intervalo venciam 10-13, permitiram a resposta da República Checa na segunda parte da partida, que deram a volta ao resultado e terminaram com três golos de vantagem.

Apesar de derrota, Portugal garantiu o apuramento para a fase final do Europeu, que vai decorrer na Áustria, Hungria e Suíça, entre 28 de Novembro e 15 de Dezembro deste ano, repetindo o feito de 2008.

As lusas terminaram a 'poule' no terceiro lugar, com quatro pontos, atrás dos Países Baixos, com 12, e República Checa, com oito, que se apuraram directamente, enquanto Portugal beneficia do facto ser um dos quatro melhores terceiros para também 'carimbar' a presença no Europeu.

De referir que no encontro de hoje a selecção lusa contou com as madeirenses as guarda-redes Isabel Goís e Jéssica Ferreira, a lateral direita Beatriz Sousa e ainda as jogadores do Madeira Andebol SAD, Patrícia Rodrigues e Neide Duarte.