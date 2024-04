Voto útil, de qualidade

No passado sábado, os militantes do Bloco de Esquerda Madeira, reunidos em Assembleia, indicaram-me como primeiro candidato da lista do partido à Eleição da Assembleia Legislativa da Madeira, que se realizará no próximo dia 26 de maio de 2024. Nesta missão que me foi confiada, e que é de uma enorme exigência e responsabilidade, acompanha-me a Dina Letra, atual Coordenadora Regional, e muitos outros ativistas e independentes, que não se resignam ao estado a que isto chegou, e prometem dar luta para transformar a Madeira num lugar melhor para se viver, livre de corrupção, favorecimentos e promiscuidades, há tanto tempo denunciadas.

Cá está o Bloco, uma vez mais, para lutar por mais e melhor habitação para todas as pessoas, por um serviço de saúde acessível a quem dele necessita, por mais e melhor Educação Pública e de qualidade, por um combate efetivo à pobreza extrema que atinge milhares de madeirenses e portossantenses. Cá está o Bloco, uma vez mais, para lutar por melhores rendimentos para quem trabalha no setor público e no setor privado, por mais dignidade e valorização das pensões de reforma e invalidez, para lutar por uma justa redistribuição da riqueza gerada na Região, que deve chegar ao comum dos cidadãos. Cá está, como sempre, o Bloco para lutar contra os atentados ambientais que destroem a beleza e o nosso património natural, apenas para garantir milhões aos empreendimentos dos privados que continuam a enriquecer à custa do que é de todos. Cá está o Bloco, como sempre, para continuar a luta contra a corrupção, o compadrio e a promiscuidade existentes entre o poder regional e os grandes grupos empresariais, com troca de favores e prebendas pelo meio, como ficou claro nos acontecimentos recentes em que são suspeitos altas figuras do governo regional e do PSD Madeira e alguns empresários amigos. Nestas eleições é preciso que fique claro perante o eleitorado que o voto útil, e de qualidade é naqueles que, como o Bloco de Esquerda, são intransigentes contra a injustiça, inflexíveis na defesa da valorização dos salários e pensões e firmes no combate à corrupção e à promiscuidade. Que os eleitores não desperdicem votos naqueles que, como o CHEGA, IL ou PAN querem ir para o governo com Miguel Albuquerque, perpetuando este regime podre e caduco, envolto em suspeitas de práticas pouco transparentes . Mas o voto útil não será seguramente em quem deu cabo da maior conquista eleitoral que a oposição conseguiu na Madeira, e que contou com a participação de várias forças políticas, entre elas o Bloco de Esquerda. Por isso, também, a mudança de políticas e o combate à corrupção só se fazem com o voto útil, de qualidade, na lista do Bloco de Esquerda, elegendo deputados e deputadas, que não desertam ou fogem às suas responsabilidades, e que obrigarão quem governa a resolver os problemas com que os madeirenses e portossantenses se confrontam.