Imagens que marcaram o último dia do AGIM CUP - Torneio Internacional de Ginástica Rítmica

Chegou ontem ao fim o AGYM Cup - Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, evento internacional que teve lugar na Madeira e mereceu a presença de mais de uma centena de ginastas oriundas Brasil, Cabo Verde, Polónia, Portugal Continental e Madeira.

Durante três dias o pavilhão da Bartolomeu Perestrelo serviu de palco para aquele que foi o tão desejado regresso do evento internacional de ginástica rítmica, depois de uma ausência de 13 anos.

No total foram mais de 300 exibições e mais de 250 medalhas entregues e o balanço não podia ser mais positivo como fez questão de adiantar, Helena Dias, diretora técnica do torneio, que fez um apelo para que os clubes regionais participem nestas iniciativas com especial destaque para a participação nas categorias de conjuntos.

Deixamos assim um galeria de fotos, cheia de cor, brilho, alegria e movimento, do último dia do evento organizado pela Associação de Ginástica da Madeira.