Secretário-geral da JSD anuncia candidatura à liderança da estrutura

O atual secretário-geral da JSD, João Pedro Louro, anunciou hoje que é candidato à presidência desta estrutura da juventude do PSD, no Congresso marcado para junho.

De acordo com um comunicado enviado à Lusa, o anúncio da candidatura foi feito no Conselho Nacional da JSD, que se realizou hoje, na Covilhã.

Na mesma nota, são destacadas algumas das propostas do candidato como a aposta em programas de literacia financeira desde o ensino básico, o reforço da representação estudantil nos estabelecimentos de ensino ou a abertura de uma delegação da AICEP exclusivamente dedicada a captar investimento para territórios de baixa densidade populacional.

João Pedro Louro compromete-se também com bandeiras da atual liderança da JSD -- e que fizeram parte do programa eleitoral da coligação Aliança Democrática (que juntou PSD, CDS-PP e PPM) - como uma taxa máxima de 15% de IRS para os jovens ou a garantia de financiamento bancário a 100% para a compra da primeira habitação.

"Ninguém é verdadeiramente livre se não tiver acesso à saúde. Ninguém é verdadeiramente livre se não tiver acesso a uma casa para viver. E ninguém é verdadeiramente livre se não tiver acesso a um ensino de qualidade", afirmou João Pedro Louro, segundo o comunicado enviado à Lusa.

João Pedro Louro é secretário-geral da jota e, nas últimas legislativas depois de aprovadas as listas de candidatos a deputados da AD, renunciou ao quinto lugar por Setúbal em que tinha sido colocado.

"Conhecidas as listas de candidatos a deputados do Partido Social Democrata, tomei a decisão de ficar de fora das listas às eleições legislativas de 2024. Com maior ou menor compreensão, respeitarei sempre as decisões da direção nacional do meu partido mas na política, como na vida, há coisas mais importantes do que meros lugares", escreveu então na rede social Facebook.

O Congresso da JSD vai realizar-se entre 21 e 23 de junho em Lisboa para escolher o seu novo líder, que substituirá no cargo o deputado Alexandre Poço.

Alexandre Poço foi eleito pela primeira vez presidente da Juventude Social-Democrata em 26 de julho de 2020, derrotando a então também deputada Sofia Matos, que tinha sido mandatária nacional para a Juventude do ex-presidente do PSD, Rui Rio. Em 10 de abril de 2022, Poço foi reeleito com 83% dos votos em lista única aos órgãos nacionais.

Alexandre Poço sucedeu no cargo a Margarida Balseiro Lopes, que na terça-feira tomou posse como ministra da Juventude e Modernização.

Deputado desde a XIV legislatura, Poço tem atualmente 31 anos (já não podendo recandidatar-se ao cargo de líder da JSD) e foi vice-presidente da bancada na direção cessante do grupo parlamentar de Joaquim Miranda Sarmento.

Nas últimas autárquicas, foi candidato pelo PSD a Oeiras, de onde é natural, contra o independente e ex-militante do partido Isaltino Morais.