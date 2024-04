Comandante Pedro Amaral Frazão tomou hoje posse como secretário-geral da Associação de Armadores da Marinha de Comércio

O comandante Pedro Amaral Frazão tomou posse, esta segunda-feira, do cargo de secretário-geral da Associação de Armadores da Marinha de Comércio, substituindo o comandante Joaquim Fernandes Coelho.

Sobre Pedro Amaral Frazão

Antes de se juntar à Associação de Armadores da Marinha de Comércio, o comandante Pedro Amaral Frazão foi administrador & CSO (Chief Sustainability Officer) do Grupo Sousa, tendo assumido os pelouros da Energia, Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa, Comunicação Estratégica, Segurança e Protecção. Entre 2013 e 2022 liderou o projecto de implementação e a operação 'Gasoduto Virtual de Gás Natural Liquefeito' entre Portugal continental e a Madeira.

O comandante Pedro Amaral Frazão é Capitão-de-mar-e-guerra, tendo ingressado na Marinha em 1982. Embarcou em fragatas da Classe 'Comandante João Belo' em missões internacionais na Força Naval Permanente do Atlântico (STANAVFORLANT) e no Mediterrâneo (NAVOCFORMED), tendo comandado o navio-patrulha 'Zaire'. Entre outros postos em terra, prestou serviço na NATO (CINCIBERLANT, Oeiras), na Missão Militar de Portugal na NATO e EU (Bruxelas), foi oficial de planeamento no Estado-Maior da Armada e Assessor do Ministro da Defesa Nacional para a Marinha. Em 2012 passou à situação de Reserva a seu pedido, após desempenhar os cargos de comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão dos Portos do Funchal e do Porto Santo, e comandante regional da Polícia Marítima da Madeira.

Actualmente é membro da direcção da Associação GRACE – Empresas Responsáveis, assessor do presidente do Grupo Sousa e embaixador da ODS Portugal para o ODS 17. Integra ainda órgãos de Conselho relacionados com Energia, Descarbonização e Economia do Mar, sendo orador em conferências sobre Shipping, Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa.

Sobre a Associação de Armadores da Marinha de Comércio

Criada em 1995, a Associação de Armadores da Marinha de Comércio tem por fim a defesa dos interesses das empresas que dedicam as suas actividades, directa ou indirectamente, à indústria dos transportes marítimos, promovendo em todos os aspetos o seu desenvolvimento e a cooperação com congéneres estrangeiras.

A actual direção da Associação de Armadores da Marinha de Comércio é presidida por Rui Raposo, sendo constituída por representantes de armadores nacionais que operam na cabotagem nacional e em linhas marítimas internacionais: GS Lines, Mutualista Açoreana, Porto Santo Line e Transinsular.