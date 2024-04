JSD vai escolher novo líder em Congresso no final de Junho

A Juventude Social-Democrata (JSD) deverá reunir-se em Congresso entre 21 e 23 de junho em Lisboa para escolher o seu novo líder, que substituirá no cargo o deputado Alexandre Poço.

Em comunicado, a JSD informa que o Conselho Nacional desta estrutura autónoma do PSD vai reunir-se no próximo domingo, na Covilhã, e tem na ordem de trabalhos a aprovação do local, data e regulamento do 28.º Congresso.

A proposta em cima da mesa é que o congresso -- no qual serão eleitos os novos órgãos nacionais da JSD para o biénio 2024-2026 -- se realize nos dias 21, 22 e 23 de junho, em Lisboa.

Nos últimos anos, as candidaturas à liderança da 'jota' têm sido anunciadas em Conselho Nacional.

Alexandre Poço foi eleito pela primeira vez presidente da Juventude Social-Democrata em 26 de julho de 2020, derrotando a então também deputada Sofia Matos, que tinha sido mandatária nacional para a Juventude do ex-presidente do PSD, Rui Rio. Em 10 de abril de 2022, Poço foi reeleito com 83% dos votos em lista única aos órgãos nacionais.

Alexandre Poço sucedeu no cargo a Margarida Balseiro Lopes, que na terça-feira tomará posse como ministra da Juventude e Modernização.

Deputado desde a XIV legislatura, Poço tem atualmente 31 anos (já não podendo recandidatar-se ao cargo de líder da JSD) e foi vice-presidente da bancada na direção cessante do grupo parlamentar de Joaquim Miranda Sarmento.

Nas últimas autárquicas, foi candidato pelo PSD a Oeiras, de onde é natural, contra o independente e ex-militante do partido Isaltino Morais.