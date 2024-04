Ricardo Franco, Emanuel Câmara e Sara Cerdas na lista do PS

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 7 de Abril, revela as três grandes novidades da lista de candidatos às eleições de 26 de Maio que Paulo Cafôfo vai levar à Comissão Política desta semana para aprovação.

Ainda no campo das Eleições Regionais, fique a saber que a deputada e vice-presidente do Chega-Madeira demite-se, Miguel Castro lidera novamente lista às ‘Regionais’ e Roberto Almada volta a ser cabeça-de-lista pelo BE.

Nacional mais perto da I Liga

Alvinegros vencem AVS, reforçam objectivo da subida e estão a apenas um ponto do segundo lugar, ocupado precisamente pelo adversário derrotado ontem, por 2-1, na Choupana.

Na reportagem deste domingo descubra que o Comércio lojista em asfixia pede mais ajuda

Destaque ainda para: Comparticipações aos beneficiários dos subsistemas de saúde caíram em 2023.

Uma casa de amigos que se abre ao Mundo

Jovem casal, que faz parte da ‘Geração do Futuro’, abriu primeiro hostel em 2018, no Porto da Cruz, que agora expande-se para o Funchal.

