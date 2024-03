Deputado do PSD Aguiar-Branco anuncia que voltará a apresentar candidatura a presidente do parlamento

O deputado do PSD José Pedro Aguiar-Branco anunciou hoje que voltará a apresentar a sua candidatura a presidente da Assembleia da República, depois de esta ter sido retirada há cerca de uma hora.

O anúncio foi feito pelo antigo ministro da Defesa nos corredores do parlamento, depois de ter falhado a primeira eleição e quando foi decidido que a primeira sessão plenária da XVI legislatura vai ser hoje retomada pelas 21:00, tendo os partidos até às 20:00 para apresentar candidaturas para presidente da Assembleia da República.

"Eu vou reapresentar a minha candidatura a presidente da Assembleia da República, entendo que o momento do país não pode ficar num impasse. Os eleitores que votaram em mim em Viana do Castelo sabem que eu não desisto", justificou.

Aguiar-Branco defendeu que o país não pode ir novamente a votos porque no parlamento não se encontra um consenso para eleger a segunda figura do Estado.

"Vou apresentar novamente, esperando que seja possível, na segunda votação, ser eleito presidente da Assembleia da República", disse.

Questionado se tem garantias para esta segunda tentativa, referiu que "a sua motivação é única e simplesmente em nome do interesse nacional".

"Não preciso de garantias de nada, o voto é livre, apresento a minha candidatura e os deputados decidirão", disse.

Confrontado com a notícia de que o PS irá avançar com a candidatura do antigo líder parlamentar Francisco Assis, respondeu apenas: "Está no seu direito".