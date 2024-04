Milhares de motociclistas saem hoje às ruas

As estradas da Madeira vão ficar repletas de motociclos este domingo, 7 de Abril, Dia Internacional do Motociclista.

A Associação de Motociclismo da Madeira promove, como habitual, um evento comemorativo da data, com um passeio desde a cidade do Funchal até Machico, onde haverá actuações musicais dos 'De Passagem', dos 'KROD' de do DJ João Canada, o tradicional 'Bike Wash' e a Bênção das Motas com o cónego Manuel Ramos, pároco de Machico.

A 17.ª caravana de motos tem partida da Avenida Sá Carneiro agendada para as 10h30 com chegada ao centro de Machico pelas 11h30. A organização prevê a participação de milhares de pessoas à semelhança do ano anterior, em que compareceram cerca de 7 mil pessoas e mais de 5 mil motociclos.

O evento conta com o apoio e a colaboração da Câmara Municipal de Machico, da Câmara Municipal do Funchal, do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, da Direcção Regional de Estradas, da Direcção Regional de Desporto, da Direcção Regional de Transportes Terrestres, da Policia de Segurança Publica, da Capitania do Porto do Funchal, da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e dos Bombeiros Municipais de Machico.

OUTROS ACONTECIEMNTOS QUE MARCAM A AGENDA REGIONAL NESTE QUE É O NONAGÉSIMO OITAVO DIA DO ANO, EM QUE FALTAM 268 DIAS PARA O FIM DE 2024:

Cultura

- Das 10 às 18 horas – Último dia da segunda edição do Green Market na Praça da Autonomia, em Câmara de Lobos;

-17 horas – A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses, realiza o concerto do seu 174.º Aniversário no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Sob a direcção artística do maestro Aquilino Silva, o espectáculo conta com a participação especial da solista Cristina Barbosa.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, será uma das personalidades madeirenses a assistir ao concerto.

- 18 horas – A peça vencedora do Festival Carlos Varela do Clube de Teatro O Moniz ‘Piripíri Extraforte’, da autoria de Ana Pessoa, estará em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- Das 10h30 às 22 horas - XXII edição da Exposição Regional do Limão;

Desporto

- Das 8h30 às 13h30 – O Ludens Clube de Machico e Junta de Freguesia de Santo António da Serra organizam o XI Trail Ludens Machico no Campo de Golfe do Santo da Serra;

- Das 9 às 13h15 - Torneio Internacional de Ginástica Rítmica no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo;

- 15h30 – Jogo da II Liga de Futebol Português Torreense - Marítimo no Estádio Manuel Marques;

- 16 horas – Jogo do Campeonato da Divisão de Honra Regional AD Machico - São Vicente no Estádio de Machico;

Política

- 10h30 –José Manuel Rodrigues apresenta a Moção de Estratégia Global que levará ao XIX Congresso do CDS-PP Madeira, intitulada ‘Em Nome Do Futuro’, na Casa do Povo da Ilha, no concelho de Santana;

- 12 horas – O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na 22.ª edição da Exposição Regional do Limão, onde fará uma intervenção;

- 12h30 - O partido Juntos Pelo Povo promove uma acção política junto à entrada principal da Igreja da Nazaré;

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS A 7 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DA SAÚDE, DIA NACIONAL DO MOTOCICLISTA, DIA DA MULHER MOÇAMBICANA, DIA NACIONAL DOS MOINHOS E DIA INTERNACIONAL DE REFLEXÃO SOBRE O GENOCÍDIO DE 1994 CONTRA OS TUTSIS NO RUANDA:

1652 - Os holandeses fundam a Cidade do Cabo, na África do Sul.

1821 - O Governo liberal saído da Revolução de Setembro de 1820 suprime os chamados "direitos banais", impostos e tributos do período senhorial.

1921 - É fundado o Diário de Lisboa.

1945 - II Guerra Mundial. Os aviadores da Armada norte-americana afundam o maior navio de guerra japonês, o Yamato, no Pacífico.

1968 - A URSS lança a sonda lunar Luna 14.

1975 - Aviões sul-vietnamitas atacam o palácio presidencial de Saigão. O Presidente, Nguyen van Thieu, escapa ileso.

1986 - Os serviços do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) revelam que o primeiro mês de cobrança rendeu ao Estado português 24 milhões de contos (cerca de 120 milhões de euros).

1987 - O Dia Mundial da Saúde é assinalado em Portugal com a introdução da vacina VSPR, contra o sarampo, a papeira e a rubéola.

1999 - É formalizada a constituição da União Humanitária dos Doentes com Cancro.

2004 - Apresentação do Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar.

2005 - A rádio de informação TSF realiza a primeira emissão radiofónica em Portugal para surdos, através de um endereço online (capacidades.org.pt) onde todos os sons da emissão são traduzidos na língua gestual.

2008 - A passagem da chama olímpica de Pequim2008 por Paris fica marcada por vários incidentes protagonizados por manifestantes pró-Tibete.

2008 - As autoridades norte-americanas retiram 534 mulheres e crianças de um rancho do Texas, templo da Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias em Eldorado, pertencente a uma seita mormon poligâmica.

2008 - Os jurados do inquérito judicial à morte da princesa Diana e de Dodi Al-Fayed revelam o veredicto que conclui pelo homicídio provocado pela conduta negligente dos veículos perseguidores e do Mercedes que os transportava.

2015 - O ministro da Economia alemão, Sigmar Gabriel, considera "estúpidas" as estimativas da Grécia sobre as reparações exigidas a Berlim pela ocupação do país durante a II Guerra Mundial, avaliadas em 278,7 mil milhões de euros.

2018 - O ex-Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em duas instâncias por corrupção, sai a pé, rodeado de seguranças, do Sindicato dos Metalúrgicos onde se encontrava desde o dia 05, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, e entrega-se à Polícia Federal.

2020 - Mais de 40 estados dos EUA impõem confinamento devido ao novo coronavírus (covid-19).

2022 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) suspende a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos devido a alegados crimes de guerra e crimes contra humanidade na Ucrânia.