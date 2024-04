Bolsa ‘Rubina Barros’ com candidaturas abertas a partir de hoje

A bolsa ‘Rubina Barros’ é já uma referência na Região e no País, tendo abertas, a partir de hoje, as candidaturas para a sua 11.ª edição. Os interessados podem concorrer até 18 de Setembro, habilitando-se a uma contrapartida financeira de 10 mil euros para apoio ao seu trabalho de investigação.

“Era o desejo da Rubina Barros, antes de falecer, que aquele dinheiro fosse aplicado. E nós honramos a Rubina e honramos a sua família com esta 11.ª edição”, reforçou Ricardo Sousa na manhã desta quinta-feira, à margem da cerimónia de inauguração do novo espaço que o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro disponibiliza aos madeirenses, junto à sua sede, na Rua Elias Garcia.

Esta é uma bolsa de investigação promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que visa premiar um jovem investigador de nacionalidade portuguesa, licenciado ou com o grau de mestre ou doutor, que apresente um projecto de investigação inovador na área da oncologia ou com ela relacionado.

O DIÁRIO, na qualidade de parceiro da iniciativa desde a primeira hora, tem procurado dar maior projecção não só à própria bolsa de investigação, mas também aos projectos e trabalhos que têm saído vencedores nas edições passadas.

Na ocasião, falando aos presentes, o director-geral do DIÁRIO fez questão de destacar a actuação deste matutino na “grande causa da informação”, que também pode assumir um “pendor solidário”.

Ricardo Miguel Oliveira notou a “dimensão positiva” que o jornalismo poderá assumir no alertar da sociedade para as questões da saúde, mas também de motivar aqueles que estão num processo de formação para contribuírem para o avanço das investigações na área oncológica.

Os interessados em candidatar-se à bolsa ‘Rubina Barros’ terão de preencher uma ficha de inscrição que se encontra no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro, cumprindo com o estipulado no respectivo regulamento.