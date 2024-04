Cadáver encontrado em São Vicente deverá ser da turista desaparecida

O cadáver encontrado, ao final desta tarde, em São Vicente, é do sexo feminino e tudo indica que será o da turista francesa que estava desaparecida desde 16 de Março.

Cadáver encontrado em São Vicente Cidadão terá avistado um corpo e já estão a ser mobilizados meios para o local

"Confirma-se a descoberta do cadáver e, à partida, será a senhora do casal de turistas que estava desaparecido", afirmou ao DIÁRIO o comissário da PSP João Góis.

Devido ao estado de composição do corpo, ainda não é possível adiantar a confirmação oficial da identidade, mas tudo leva a crer que seja o corpo de Véronique Blond. "Devido a indumentária, tudo indica que seja ela".

No local encontram-se vários operacionais da PSP e da PJ que agora procedem à habitual recolha fotográfica e de eventuais pistas que possam indicar o que realmente se passou. A par disso, também existem elementos a realizar buscas nas zonas circundantes à procura do cadáver do homem. "Mas como está a anoitecer vamos suspender as buscas e amanhã continuamos novamente", frisou.

Tal como o DIÁRIO adiantou, o alerta foi feito por um cidadão estrangeiro, que se encontrava a fazer o trilho da vereda da Fajã da Areia, e que inicialmente "deu com o cheiro" e, posteriormente, com a descoberta do cadáver, que "estava perto do Caminho da Abelheira, mas já a mais de 100 metros fora de trilho".

Depois das autoridades efectuarem a remoção do corpo, o mesmo será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, onde será feita a autópsia que irá determinar a identificação e as causas da morte.

Sabe-se também que as filhas do casal, que se encontram em França, já estão a par da situação, tendo sido contactadas pela Embaixada francesa.