Dois alunos da F.F. foram moderadores de webinar 'Em Defesa do Oceano'

Catarina Garcês de Freitas e João Oliveira, alunos do 12.º ano do curso de ciências e tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, foram moderadores do webinar nacional 'As moléculas marinhas no nosso dia-a-dia', no âmbito do ciclo de webinares 'Em Defesa do Oceano', organizado pelo Estudo em Casa, em parceria com a Escola Azul.

Os estudantes apresentaram ainda uma atividade/projeto dinamizado no contexto das ações decorrentes do programa Escola Azul ESFF.

Esta actividade foi dinamizada por Romana Santos, professora e investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.