Albuquerque promete lista com alguma renovação e experiência

A lista do PSD/M às Regionais de 26 de Maio terá “alguma renovação e experiência” em relação à lista apresentada nas últimas Regionais, há seis meses, revelou esta tarde o presidente do partido na Região, Miguel Albuquerque.

Adiantou ainda que a lista será composta por candidatos de todos os concelhos da Madeira, como vem sendo hábito.

Confirmou ainda ter convidado o presidente nacional do PSD, o agora primeiro-ministro, Luís Montenegro, a estar presente na abertura ou no encerramento do Congresso a acontecer dentro de duas semanas. Convite que ainda aguarda confirmação.