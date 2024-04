Equipa de resgate a caminho de Ponta Delgada

A equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses está a caminho de Ponta Delgada, em São Vicente, para proceder ao resgate do corpo encontrado ontem, que se encontra numa zona de difícil acesso. Tratar-se-á da mulher, de nacionalidade francesa, desaparecida desde 16 de Março, juntamente com o marido, ainda por se saber do seu paradeiro.

Um total de 16 elementos e três viaturas da corporação foram mobilizados pela Protecção Civil regional para procederem assim à retirada do corpo ao longo desta manhã, prevendo-se que as autoridades aproveitem para vistoriar toda a zona à procura de outro corpo.

PSP e PJ deverão também estar no local.