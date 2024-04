Reencontro amigável entre Rafaela Fernandes e António Trindade

O reencontro entre Rafaela Fernandes, secretária regional da Agricultura e Ambiente, é António Trindade, o agora ex-adjunto exonerado por Rafaela, foi amigável. Aconteceu neste início de tarde da freguesia da Ilha, por ocasião da Exposição do Limão

Ambos mostraram-se sorridentes e até pousaram para a fotografia abraçados.

Cordial foi também o reencontro de Miguel Albuquerque com António Trindade, durante os cumprimentos do presidente do Governo Regional aos presentes.