Agricultores podem fazer candidatura ao Pedido Único até dia 31 de Maio

Já foram apresentadas cerca de 10 mil candidaturas ao Pedido Único, sendo que os agricultores têm até dia 31 de Maio para formalizar esses processos. Isso mesmo deu conta o diretor Regional de Agricultura, Marco Caldeira, que esteve em Santana, onde se inteirou do andamento destes processos.

De acordo com a tutela, é sendo expectável que se atinja um número semelhante ao do ano passado, que se fixou nos 12.515. Segundo adiantou, só neste município os técnicos auxiliaram em 1.165 candidaturas, sendo que 869 foram na Calheta e a maior grande parte no Funchal com 3.021 ajudas às candidaturas.

“Este é sempre um momento muito importante para os agricultores receberem alguns apoios e mesmo quem não tenha parcelar deve aproveitar esta ocasião para se informar correctamente” disse, adiantando que o período de candidaturas decorre até 31 de Maio sem penalização.

Após essa data, ainda é possível realizar uma apresentação de candidatura tardia, durante mais 7 dias, ou seja, até dia 7 de Junho, inclusive, mas conta já com uma penalização de 1% por dia útil.

A candidatura ao PU 2024 poderá ser efetuada também diretamente pelo Beneficiário na Área Reservada do Portal do IFAP, através de formulário próprio disponível em: O meu processo >> Candidaturas >> Pedido Único >> Entregar/Alterar/Consultar, ou numa das Salas de Atendimento existentes para o efeito.

Além das salas de atendimento permanentes em todos os concelhos da Região onde se destacam os Balcões da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente (Ribeira Brava, Calheta, São Vicente, Santana e Porto Santo), existem também postos temporários nomeadamente Estreito de Câmara de Lobos, Faial e Porto da Cruz.

Postos de atendimento:

Concelho do Funchal

• Avenida do Mar, n.º 23, 1.º andar

• Rua da Conceição, n.º 101 - A – Direção de Serviços da Ruralidade

Concelho de Câmara de Lobos

• Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos – de 15 de Abril a 31 de Maio

Concelho da Ribeira Brava

• Balcão da SRAA/Ribeira Brava – Mercado da Ribeira Brava

Concelho da Ponta do Sol

• Centro de Abastecimento Hortícola dos Canhas

Concelho da Calheta

• Balcão da SRAA/Calheta

• Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas dos Prazeres (CAPRA)

Concelho do Porto Moniz

• Centro de Abastecimento Hortícola da Santa (CASA)

Concelho de Santana

• Balcão da SRAA/Santana

• Centro de Desenvolvimento Rural de Santana

• Casa do Povo de São Roque do Faial – de 13 de maio a 24 de maio

Concelho de Machico

• Casa do Povo do Porto da Cruz – de 1 de abril a 31 de maio

Concelho de Santa Cruz

• Centro de Formação Agrária de Santa Cruz

Concelho do Porto Santo

• Balcão SRAA/Porto Santo

Outras entidades:

• GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.

• ACOESTE – Associação da Costa Oeste

• AAM – Associação de Agricultores da Madeira

