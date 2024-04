"Só o PS poderá mudar o rumo da história da Madeira"

A Comissão Regional do Partido Socialista/Madeira reuniu-se neste final de tarde no Casino Park Hotel para analisar a situação política actual e “dar os próximos passos” para vencer a próxima batalha eleitoral, as Regionais marcadas para 26 de Maio.

O presidente do PS/M fez saber que “o partido está a acelerar todo o processo da campanha eleitoral” com a promessa de se apresentarem nas Regionais do próximo mês “preparados e mobilizados”.

Três pressupostos reforçam a confiança de Paulo Cafôfo que será desta que os madeirenses e porto-santenses vão eleger os socialistas para o futuro Governo Regional da Madeira.

Por um lado porque o partido está já a “culminar o programa eleitoral” onde promete “ideias claras e concretas” através de propostas “práticas e pragmáticas”, reforçando assim a convicção que o eleitorado irá votar na única “alternativa credível e responsável” ao PSD.

Acresce que “a elaboração da lista [de candidatos] decorre a bom ritmo”, prometendo para a próxima semana a revelação dos nomes que irão integrar a lista a ser encabeçada pelo próprio.

Desde já deixa a garantia que será “uma lista forte, uma lista com pessoas com competência, com capacidade política e com experiência”, confiante que a lista de “qualidade” a apresentar pelo PS “terá a confiança” do eleitorado.

Promete ainda uma campanha eleitoral “inovadora, dinâmica mas também positiva”.

Condições que dão muita esperança a Cafôfo na obtenção de um resultado histórico a 26 de Maio. “Estou certo que vamos virar a página da Região” e mudar o rumo da história da Região “formando governo” que deseja e acredita poder alcançar.

Entende que o PS é o único partido que pode mudar a Região. Tanto assim é que considera que a mudança nunca irá acontecer se não passar pelo PS. Daí o apelo ao voto “concentrado no PS”, ao advertir que votar no CDS, PAN, Chega e Iniciativa Liberal é contribuir para mais do mesmo. “Irão dar as mãos ao PSD para que tudo continue na mesma”, avisa.

Argumentos para reforçar o apelo ao voto no PS. “Se estão descontentes e querem mudar a única forma de o fazerem é votar no PS”, afirmou.

Outra das razões para o eleitorado depositar a confiança nos socialistas é a transparência.

Mais ainda depois dos últimos acontecimentos com as exonerações no Governo Regional.

“Precisamos de ser sérios e transparentes na gestão do governo e na gestão da vida pública”, frisou, para criticar a “promiscuidade” que é misturar aquilo que é um assunto partidário com um assunto do governo. “Prática comum neste PSD e neste Governo Regional”, acusou.

Argumento para considerar que é chegada a hora de colocar “ponto final nesta governação” e “não deixar passar esta brincadeira”.