FC Porto procura reforçar terceiro lugar na recepção ao Vitória de Guimarães

O FC Porto procura hoje reforçar o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol e aproximar-se da vice-liderança, no reencontro com o Vitória de Guimarães, agora para a 28.ª jornada do campeonato.

Poucos dias depois de terem vencido em Guimarães (1-0), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, os 'dragões', com 58 pontos, serão anfitriões dos vitorianos, que estão na quinta posição, com 53, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão.

Em caso de triunfo, os portistas não só reforçam o terceiro posto, face à derrota do Sporting de Braga, quarto, com 56, como ainda se aproximam do segundo colocado, o Benfica, que tem 67, depois de no sábado ter perdido por 2-1 com o líder Sporting, atualmente com 71.

Contudo, também o Vitória poderá retirar dividendos desta ronda em caso de triunfo, já que lhe permitiria igualar o rival Sporting de Braga, derrotado pelo Arouca, no sábado (3-0).

No primeiro jogo do dia, às 15:30, o Desportivo de Chaves, último classificado, com 19 pontos, recebe o Portimonense, 16.º e antepenúltimo, com 23, enquanto a partir das 18:00 o Moreirense, sexto, com 42, será anfitrião do Estrela da Amadora, 15.º, com 26.

A 28.ª jornada encerra na segunda-feira, com o encontro entre Casa Pia e Estoril Praia.

Programa da 28.ª Jornada:

- Sexta-feira, 05 abr:

Farense -- Boavista, 2-0

- Sábado, 06 abr:

Rio Ave - Gil Vicente, 3-0

Famalicão - Vizela, 3-2

Sporting de Braga -- Arouca, 0-3

Sporting -- Benfica, 2-1

- Domingo, 07 abr:

Desportivo de Chaves -- Portimonense, 15:30

Moreirense - Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 08 abr:

Casa Pia - Estoril Praia, 20:15